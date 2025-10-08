Clan del Golfo-verdachten hadden crypto ter waarde van 700 miljoen dollar

Sleutelfiguren Het netwerk zou verantwoordelijk zijn geweest voor grootschalige productie, transport en distributie van cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa.

De gecoördineerde actie – met arrestaties in zowel Colombia als Spanje – richtte zich op sleutelfiguren binnen het logistieke en financiële netwerk van de organisatie. Volgens Europol zijn er twee mensen in Colombia en drie in Spanje gearresteerd. Twee zijn gekenmerkt als zogeheten high value targets.

Eerste Sky-zaak

De zaak is gebaseerd op informatie afkomstig van de versleutelde communicatie­dienst Sky ECC, dat in 2021 door opsporingsdiensten is gekraakt. Voor het eerst is op basis van deze berichten in Colombia een gerechtelijk onderzoek geopend.

In Colombia werden tijdens de invallen 25 onroerende goederen, 9 bedrijven en 17 voertuigen in beslag genomen, met een geschatte gezamenlijke waarde van 12 miljoen euro. Daarnaast zijn in Spanje meerdere luxe woningen doorzocht, in Madrid, terwijl de Colombiaanse politie tegelijk acties uitvoerde in Pereira, Medellín en Bogotá.

Offshore

Volgens de autoriteiten leefden de hoofdverdachten op grote voet, met aanzienlijke investeringen in vastgoed, logistieke ondernemingen en cryptovaluta. De onderzoekers ontdekten een uitgebreid witwasnetwerk waarin offshore-bedrijven en digitale betalingen werden gebruikt om illegale winsten te verbergen. Er zijn cryptotransacties ter waarde van ruim 700 miljoen dollar vastgesteld.

Colombiaanse nationaliteit

De verdachten hebben allen de Colombiaanse nationaliteit. Volgens Europol vervulden ze verschillende rollen binnen het netwerk. Sommigen onderhielden direct contact met Clan del Golfo om grote cocaïneleveringen veilig te stellen, anderen beheerden de distributie in samenwerking met Europese criminele groepen, een derde groep hield zich bezig met de financiële afhandeling en het witwassen van opbrengsten via complexe internationale constructies.

Snelle boten

De organisatie maakte gebruik van snelle boten om cocaïne vanuit Colombia naar andere landen in de regio te vervoeren, waaronder Panama, Costa Rica en de Dominicaanse Republiek. Vanuit daar werden de drugs per vrachtschip naar Europa gestuurd, vaak verstopt in legale ladingen. In samenwerking met Europese autoriteiten werden tijdens het onderzoek meerdere containers met cocaïne onderschept in havens in zowel Zuid-Amerika als Europa.