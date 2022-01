Clubhuis Hells Angels Kampen gefilmd in moordzaak Henk Wolters

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de liquidatie van Zwollenaar Henk Wolters (52) heeft de recherche een tijdlang het clubhuis van de Hells Angels in Kampen gefilmd. Dat schrijft RTV Oost, dat maandag aanwezig was bij een voorbereidende zitting tegen het Zwolse clublid Michel B. alias “De Gier”, die door het OM wordt gelinkt aan de moord.

Kilo cocaïne geript

Henk Wolters werd op Oudejaarsavond 2019 doodgeschoten vlakbij zijn woning in de Zwolse volkswijk Kamperpoort. Wolters zou samen met Michel B. (45) hebben gehandeld in wapens en drugs. Nadat Wolters met enkele andere criminelen “De Gier” zou hebben geript van een kilo cocaïne en waarschijnlijk twee wapens, zou “De Gier” Wolters uit de weg hebben laten ruimen.

Hoofdverdachte Macan

Wolters had meerdere vijanden in het criminele milieu. Hij was hoofdverdachte in rechtszaak Macan over wapen- en drugshandel en zou zich in het voorjaar van 2020 hebben moeten verantwoorden voor de rechter, maar mocht de zitting in vrijheid afwachten. Hij zou volgens RTV Oost bij de politie verklaringen gaan afleggen over de criminele activiteiten van Michel B.

Ondergronds wapenarsenaal

Bij een ondergrondse wapenvondst op een Zwols landgoed in september 2020 werden in een ton delen van het moordwapen (een Glock) gevonden waarmee Wolters was doodgeschoten. Op het moordwapen zaten dna-sporen van Michel B., waarna de recherche een poos een camera op het clubhuis van de inmiddels verboden motorclub Hells Angels in Kampen heeft gericht. Wat er op die beelden staat, is nog onduidelijk. Ze zijn volgens RTV Oost pas net toegevoegd aan het dossier en ook de verdediging moet ze nog bekijken.

Dna-sporen

In lucht- en waterdichte tonnen onder de grond zaten negen machinegeweren zoals MP5’s, AK47’s en Uzi’s. Ook lagen er ruim twintig handgranaten en vijftien kleinere handvuurwapens. Daarnaast werd een kleine 30.000 euro aan contant geld in de vaten gevonden. Volgens het OM is de wapenvoorraad eigendom van Michel B. ‘Op elke ton, op iedere verpakking en tas, op alle wapens zaten vingerafdrukken of dna van “De Gier”. Zelfs op de elastiekjes om het geld zaten zijn sporen’, aldus justitie.

Handgeschreven notities die in de vaten werden gevonden, komen volgens justitie overeen met het handschrift van “De Gier”, die een flink strafblad heeft. Hij werd eerder veroordeeld voor doodslag, wapenbezit en wapenhandel.

‘Helemaal in paniek’

In een getapt telefoongesprek tussen “De Giers” partner en haar vriendin ving de recherche op dat B. ‘helemaal in paniek was door wat er in dat bos is gevonden’. Dat “De Gier” met de ondergrondse wapenopslag te maken had, zou volgens justitie verder blijken uit het feit dat vlak na de wapenvondst alle bestanden op zijn computer compleet werden gewist.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt medio april plaats.

