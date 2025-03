17 maart 2025

Cocaïnehandelaar Edin G. opnieuw aangehouden in Dubai op verzoek van Nederland

De veroordeelde cocaïnehandelaar Edin G. (42) is opnieuw aangehouden in Dubai op verzoek van Nederland. De Bredase Bosniër G. werd in november 2022 ook al opgepakt in Dubai, maar hij kwam toen om onopgehelderde redenen weer op vrije voeten en de uitlevering ging niet door. Daarna zijn er in alle stilte onderhandelingen gevoerd met justitie in Nederland.