19 november 2025

Cocaïneproductie Colombia enorm gestegen | Land onder zware druk Verenigde Staten

De geschatte cocaïneproductie van Colombia komt dit jaar uit boven de 3000 ton, een stijging van meer dan 12% vergeleken met vorig jaar. Dat is politiek explosieve informatie nu de Amerikaanse president Donald Trump in dreigende taal heeft laten weten dat het land te weinig doet aan de cocaïne-export naar de Verenigde Staten. De Colombiaanse president Gustavo Petro krijgt intern zware kritiek omdat hij de onrustbarende gegevens achter zou hebben laten houden.