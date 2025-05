Coke smokkelende kickbokser Ferhat G. krijgt 15 jaar cel in Engeland (VIDEO)

Van de boot gesprongen Ferhat G. en Bruce K. probeerden over zee drugs te smokkelen met een straatwaarde van 39 miljoen pond, omgerekend ruim 46 miljoen euro. De Britse National Crime Agency snapte de twee verdachten in juni 2024 voor de kust van Suffolk (Oost-Engeland). Zij voeren in een professionele opblaasboot, een zogenoemde ‘rigid-hulled inflatable boat’ (RHIB). Een boot van de Border Force wilde de boot controleren, maar het vaartuig stopte aanvankelijk niet, waarna Ferhat G. van de boot sprong en naar het strand zwom.

Daarop startte Bruce K. de motoren opnieuw en probeerde weg te komen. Na een korte achtervolging strandde de boot op het strand, waar K. uiteindelijk werd gearresteerd nadat ook hij in zee sprong om te ontsnappen.

Coke onder zeildoek

De boot werd tot stilstand gedwongen in de buurt van East Benacre Broads in Suffolk, waarna deze in beslag is genomen door de Border Force en doorzocht werd door NCA-officieren. Aan de voorkant van de RHIB werd verborgen onder een zeildoek 350 kilo cocaïne gevonden. Volgens de Britse autoriteiten was de boot op zee naar een groter schip gevaren waar de partij coke werd overgeladen.

G. slaagde er aanvankelijk in te ontkomen, maar werd later die dag in Wrentham, Norfolk, opgepakt door agenten van Norfolk en Suffolk Police. Uit onderzoek bleek dat de mannen vermoedelijk naar Franse wateren waren gevaren om de drugs van een groter schip over te nemen en ze vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen.

Bekentenis

G. legde in augustus vorig jaar een bekentenis af. Hij is vrijdag door het Crown Court van Ipswich tot vijftien jaar cel veroordeeld voor de cocaïnesmokkel. Zijn Britse compagnon Bruce K. krijgt zeventien jaar en drie maanden gevangenisstraf.

Ferhat G. was actief als kickbokser. Hij vocht tussen 2010 en 2015 meerdere professionele kickbokswedstrijden in de C-klasse, B-klasse en A-klasse.