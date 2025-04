23 april 2025

Colombia: Cocaïne in koffie voor Schiphol (VIDEO)

Op de luchthaven El Dorado van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá is ruim 10 kilogram cocaïne in beslag genomen die op weg had moeten gaan naar Schiphol. De drugs werden ontdekt door drugshonden die een routinecontrole uitvoerden in de vrachtterminal van het vliegveld.