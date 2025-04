2 april 2025

Colombia doet bijzondere vangst: cocaïne voor China

In Colombia is in het afgelopen weekend een zending van 600 kilo cocaïne die bestemd was voor China in beslag genomen. Dat gebeurde in Buenaventura, aan de Pacifische kust van het land. De blokken, met stempel “YouTube”, waren verborgen in een container met fruit die eerder was geladen in Ecuador en onderweg was naar China. De Colombiaanse president Gustavo Petro maakte de ontdekking bekend.