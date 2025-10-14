Colombianen krijgen tot vier jaar cel voor drugslab

70 jaar De politie ging op 17 oktober vorig jaar kijken in de ruimte aan de Achtmaalseweg in Zundert, nadat buurtbewoners hadden geklaagd over een acetonlucht. Een van de aanwezige Colombianen was een man die nu 70 jaar is. Hij is net als de anderen afkomstig uit de regio Medellín in Colombia. De jongste verdachte is nu 57 jaar.

De eigenaar van de loods ontkende te hebben geweten waar zijn pand voor werd gebruikt. De rechtbank gelooft hem niet en veroordeelt hem tot 18 maanden cel. De recherche bracht hem eerder in verband met drugshandel.

Vier jaar

De vier Colombianen krijgen straffen van drie tot vier jaar cel. Verder moeten ze ieder ruim 10.000 euro betalen voor het ontmantelen en leeghalen van het lab. Ze ontkenden dat ze iets met het lab te maken hadden. Ze zeiden dat ze een verbouwing kwamen doen, eten aan het bezorgen waren of gevraagd waren voor schoonmaakwerk.

Een van de mannen is eerder in Spanje veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor drugshandel.

Aceton

Op het moment van de inval werden er chemicaliën bereid. In een andere ruimte werd procaïne gedroogd. Verder waren er ruim tienduizend liter aceton, tweeduizend liter ammoniak en ruim vierhonderd kilo zoutzuur opgeslagen.

Procaïne was het eerste injecteerbare middel om plaatselijk te verdoven. Vroeger was het in gebruik bij tandartsen.