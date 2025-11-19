‘Conflict over geld mogelijk motief afrekening Zuid-Limburg’

Overval Volgens de recherche vormt een eerdere overval in Duitsland, waarbij 80.000 euro buit zou zijn gemaakt, het mogelijke motief. Het vermoeden is dat het slachtoffer Wendell en anderen ruzie kregen over de verdeling van de buit.

Het Openbaar Ministerie geeft aan dat ‘meerdere daders’ actief kunnen zijn geweest, maar er is tot nu toe slechts één verdachte aangehouden. Vorige week was er nog een doorzoeking in een huis in Kerkrade.

Woning

Jorn S. verklaarde dat hij op 23 juli in de woning van Wendell aanwezig was toen een ruzie escaleerde. Volgens zijn lezing werd er gevochten en zou ‘iemand anders’ Wendell met een voorwerp op het hoofd hebben geslagen. Het slachtoffer zou vervolgens zijn vastgebonden.

S. beweert dat hij daarop enkele minuten is weggereden, en dat hij bij terugkomst zag dat Wendell al overleden was.

Wie

Wie die derde persoon zou zijn, werd tijdens de zitting niet duidelijk en wordt door het OM verder onderzocht. De officier van justitie merkte op dat de verdachte op eerdere momenten een ander scenario schetste, en zelfs tegenover familie afwijkend verklaarde.

Het lichaam van Wendell werd pas op 29 juli ontdekt, in de kofferbak van zijn volledig uitgebrande auto. Die auto stond op een afgelegen landweg in het Duitse Scherpenseel, net over de grens bij Landgraaf.

Garage

De Duitse politie had de auto al op 24 juli gevonden, maar zag destijds geen aanleiding om de kofferbak te openen. Pas toen het wrak vijf dagen later in een garage stond, keek een medewerker alsnog in de kofferbak en trof daar het verkoolde lichaam van het slachtoffer.

Forensisch onderzoek en gegevens van mobiele telefoons moeten duidelijkheid geven over de laatste dagen van het slachtoffer.

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de 22-jarige verdachte met drie maanden verlengd.



