Congolese zakenman verdachte grootschalige cocaïnehandel

Dubai Unlocked Volgens documenten uit het project Dubai Unlocked waar registraties uit het kadaster in Dubai te vinden zijn is Eric Mandala Kinzenga sinds 2020 eigenaar van een appartement van 221,85 vierkante meter met twee slaapkamers op de 85szte verdieping van de Burj Khalifa in Dubai. Hij had er 1,8 miljoen euro voor betaald.

200 kilo

De Spaanse Nationale Politie denkt dat hij betrokken was bij grootschalige invoer van cocaïne in Europa, zoals de 200 kilo die recent in Madrid werd gevonden, die was aangevoerd vanuit Ecuador.

De man zou in de afgelopen maanden ook in Nederland zijn gesignaleerd. Op zijn Insta is te zien hoe hij een restaurant vlak naast de vestiging van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie in Amsterdam bezoekt.