25 maart 2025

‘Corrupte Spaanse hoofdinspecteur hielp bij smokkel van 100 ton cocaïne’

De Spaanse hoofdinspecteur van de Nationale Politie die ervan verdacht wordt jarenlang deel te hebben uitgemaakt van een criminele organisatie die zeer grootschalig cocaïne smokkelde, zou de hand hebben gehad in het veilig Spanje binnen loodsen van meer dan 100.000 kilo cocaïne. Dat is volgens Spaanse media naar voren gekomen in het onderzoek, dat deels gebaseerd is op door de politie leesbaar gemaakt chats van Sky ECC.