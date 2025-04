Corruptieschandaal bij antidrugspolitie Marseille

Geen arrestaties Het onderzoek wordt geleid door de speciale aanklagers tegen georganiseerde misdaad (Junalco) in samenwerking met de politie-inspectiedienst IGPN (de Franse Rijksrecherche).

De 350 kilo cocaïne stond in 2023 onder controle van de OFAST en had “gecontroleerd” moeten worden afgeleverd, waarna vervolgens de inbeslagname en arrestaties zouden volgen. De cocaïne verdween echter spoorloos, zonder dat ook maar één verdachte werd gearresteerd.

De 350 kilo maakte deel uit van een zeer groot onderzoek naar een van de meest bekende boeven in Frankrijk: Mohamed Djeha, bijgenaamd “Mimo”, een man van Algerijnse komaf. Hij werd in 2023 in Oran, Algerije, gearresteerd.

Declaraties

Het onderzoek dat nu loopt moet uitwijzen of het om een operationele fout ging of dat de verdwijning doelbewust in scène is gezet voor persoonlijk gewin, waarbij de agenten werden uitbetaald om mee te doen.

In april 2024 werd het Marseillaanse kantoor van OFAST al doorzocht door de IGPN, op aanwijzing van de politieleiding. Er waren signalen een klein team binnen OFAST zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden. Justitie onderzoekt een bedrag van 500.000 euro aan declaraties die agenten hebben ingediend.

Corruptie in Frankrijk

Op 25 maart moest in Parijs een politieman van OFAST uit de hoofdstad voor de rechter verschijnen. Tegen hem werd drie jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, wegens het doorspelen van gevoelige informatie aan een gezochte drugshandelaar die zich schuilhield in Dubai. Volgende week is de uitspraak in die zaak verwacht.

Hoewel het aantal door de IGPN behandelde corruptiezaken in Frankrijk in 2023 licht daalde ten opzichte van 2022 (van 56 naar 49), staat daartegenover een forse toename van strafdossiers over lekken van politie-informatie. Er liepen daarover zo’n 200 onderzoeken in 2023.