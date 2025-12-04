Crash bij politieachtervolging: twee vrouwen en man komen om

Mariahoeve Een woordvoerder van het OM heeft laten weten dat de doden twee vrouwen en een man zijn. Het gewonde slachtoffer is een vrouw. Over de leeftijd en identiteit van de slachtoffers wil het Openbaar Ministerie geen enkele mededeling doen.

Omroep West schrijft dat rond 04.40 op een kruising in de Haagse wijk Mariahoeve een auto met hoge snelheid wegreed na een stopteken van de politie. Agenten wilden de auto controleren omdat er sprake zou zijn geweest van opvallend rijgedrag.

Gered

Tijdens de achtervolging sloeg de auto op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag over de kop en belandde tegen een boom. Brandweer, ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Een vrouw kon uit het brandende voertuig worden gered. Ze ligt met onbekende verwondingen in een ziekenhuis.

De Rijksrecherche is een onderzoek gestart, dat is gebruikelijk als er slachtoffers vallen bij een politieoptreden.