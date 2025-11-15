‘Criminele Turkse families domineren Zaanstad’

Schoonmaakbedrijven De families zijn begonnen als gewone schoonmaak- en glazenwassersbedrijven en uitgegroeid tot een netwerk dat omvangrijke witwasconstructies heeft opgezet. De voedingsbodem van de netwerken zijn de grootschalige flats in Zaandam waar veel mensen wonen met een laag inkomen.

Winsten hebben de families geïnvesteerd in luxe hotels in Turkije, zo zou in de rapporten te lezen zijn.

Ome A

Eén van de hoofdfiguren – door betrokkenen aangeduid als “Ome A.” – investeerde via een schoonmaakbedrijf in Zaanstad miljoenen euro’s in een hotel bij Ankara. Op taps hoorde de politie hoe familieleden, waaronder neefjes en schoonzonen, regelmatig enveloppen met tienduizenden euro’s naar Turkije brengen. De zaak tegen “Ome A.” leidde tot een veroordeling wegens gewoontewitwassen.

Piramide

Uit onderzoek van Bureau Beke blijkt dat drie Turkse families in Zaanstad-Oost een piramidestructuur hanteren waarin arbeidsmigranten, vaak uit Bulgarije en de Turkse grensregio, systematisch worden uitgebuit. Eén familie regelt de werving van arbeidskrachten voor schoonmaak en horeca, een tweede beheert vastgoed waarin migranten tegen woekerprijzen worden gehuisvest, en een derde verleent “financiële diensten” met valse contracten en hypotheken.

Ook worden mensen met een kleine beurs tot schijnzelfstandigen gemaakt en ingeschreven bij instanties waar dan een “vertaler” meegaat om de zaken te regelen. Vervolgens komen de zelfstandigen in een verkapte en laag betaalde loondienst te werken.

Een goed ingevoerde bron in het Turkse criminele milieu stelt dat er binnen de families die op de korrel worden genomen inderdaad banden zijn met drugshandel.

Interventieteam

Sinds 2023 probeert in Zaanstad een gemeentelijk interventieteam, onder leiding van een oud-politiechef, deze structuren te doorbreken. Het team, waarin politie, douane en arbeidsinspectie samenwerken, heeft tientallen illegale woningen en bedrijven blootgelegd en boetes opgelegd.

Het team kreeg volgens De Telegraaf de afgelopen maanden steeds meer tegenwerking. Lokale politici en belangenorganisaties beschuldigden de rechercheurs van discriminatie en intimidatie. De gemeente liet daarop het optreden intern onderzoeken, maar concludeerde dat de aantijgingen ongegrond waren.

Journalisten van website Follow the Money spraken met mensen die zeiden dat ze zich onheus bejegend en geïntimideerd voelden door de “ondermijningsaanpak” van Zaanstad. Ze vertelden dat de gemeente huizen zonder de juiste toestemming had doorzocht of hen had achtervolgd.