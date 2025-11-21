Crypto-bewijs onder vuur, zijn deals nog wel verstandig? (COLUMN)



Door Yehudi Moszkowicz

Beginnen we in Frankrijk, het epicentrum van deze hacks. Het Cour de Cassation, de hoogste Franse rechter, heeft dit jaar twee arresten gewezen die de grond onder het hele systeem vandaan trekken. Op 17 juni 2025 oordeelde het hof dat het aftappen of hacken van telefoons op het grondgebied van een EU-lidstaat zonder notificatie of toestemming onrechtmatig is. Zelfs als de interceptie via Franse servers loopt en de telefoon tijdelijk buiten Frankrijk is, geldt dat: bij EU-landen moet de ontvangende staat expliciet op de hoogte worden gesteld. Dit sluit aan bij een eerder arrest van het Hof van Justitie van de EU (EU-HvJ) uit 30 april 2024 in de zaak Staatsanwaltschaft Berlin t. M.N., waarin werd benadrukt dat artikel 31 van Richtlijn 2014/41 niet alleen staten beschermt, maar óók de rechten van individuele gebruikers. Het gaat om de verdediging van verdachten, niet om diplomatieke beleefdheden.

Vive La France (?)

Nog explosiever was het arrest van 16 september 2025. Hier schortte het Cour de Cassation een lopende zaak op en legde prejudiciële vragen voor aan het EU-HvJ. De kern: biedt het gebruik van SkyECC- of EncroChat-data in andere EU-landen wel voldoende waarborgen voor de verdediging? Mag de rechtmatigheid van de bronverzameling (de hack zelf) volledig aan Frankrijk worden overgelaten via het Europese Onderzoeksbevel (EOB), zonder dat de verdediging in het ontvangende land toegang krijgt tot de Franse ruwe data of procedure? En is dat niet in strijd met het principe van wederzijdse erkenning en artikel 47 van het EU-Handvest van de Grondrechten? Deze vragen raken de kern van (tien)duizenden lopende zaken: als het EU-HvJ oordeelt dat de Franse procedure ontoereikend is, dan valt het bewijs als een kaartenhuis in elkaar – voor heel Europa.

Zwitserland

Buiten de EU klinkt een vergelijkbaar geluid. Op 15 augustus 2025 sloot het Obergericht des Kantons Zürich in Zwitserland SkyECC-data volledig uit als bewijs. Reden: een flagrante schending van het territorialiteitsbeginsel. De Franse autoriteiten gebruikten een door Nederland ontwikkelde ‘man-in-the-middle’-techniek (MITM), waarbij cryptografische sleutels via onzichtbare push-berichten rechtstreeks van telefoons op Zwitsers grondgebied werden onderschept. Geen rechtshulpverzoek, geen toestemming – puur een inbreuk op Zwitserse soevereiniteit. Gevolg: alle gerelateerde data, transcripties en afgeleide bewijzen zijn ongeldig. Dit illustreert hoe niet-EU-landen dit bewijs afwijzen, en het ontkracht het Franse narratief dat de interceptie ‘puur op Franse servers’ gebeurde. In werkelijkheid raakt de hack altijd het grondgebied waar de telefoon zich bevindt.

EHRM weet het nog niet

En dan het jongste nieuws, recht uit Straatsburg: op 17 november 2025 communiceerde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor het eerst vragen in een EncroChat-zaak. In Silgir v. Duitsland (no. 2) gaat het om een veroordeling voor drugshandel op basis van Franse data, overgedragen via EOB. Het vraagt of dit een inmenging is in het privéleven (artikel 8 EVRM), en of die inmenging ‘in overeenstemming met de wet’ en ‘noodzakelijk’ is. Maar crucialer: heeft de verdachte een eerlijk proces gekregen (artikel 6 EVRM), met name bij het toetsen van de authenticiteit en kwaliteit van dit elektronische bewijs? En kon hij vertrouwelijk communiceren met zijn advocaat tijdens voorarrest?

Het hof verwijst expliciet naar zijn Grote Kamer-arrest in Yalçınkaya v. Turkije (2023), dat strenge eisen stelt aan de beoordeling van digitaal bewijs in strafzaken. Dit is geen routinekwestie; ‘communicatie’ door het EHRM betekent dat de klacht de toelaatbaarheid haalt en inhoudelijk wordt overwogen. Het signaleert potentieel baanbrekende jurisprudentie.

New York

Voeg daaraan toe de recente volledige uitsluiting van SkyECC-bewijs in een zaak waarbij ik als advocaat betrokken ben in New York. De Amerikaanse rechters, die niet gebonden zijn aan EU-regels, zien dezelfde soevereiniteits- en betrouwbaarheidsproblemen. Dit is geen geïsoleerd incident; het toont aan dat als het bewijs wel getoetst kan worden door een rechter de kritiek die wij advocaten in Nederland en de rest van Europa voeren, wel eens terecht kan zijn.

Hoge Raad

Deze golf van uitspraken zet de Nederlandse lijn zwaar onder druk. De Hoge Raad oordeelde in 2024 (gebaseerd op een eerdere zaak uit 2023) dat het vertrouwensbeginsel prevaleert. En geen toetsing aan de rechtmatigheid van de Franse hack, want dat zou Franse soevereiniteit aantasten. Verdachten moeten dan maar in Frankrijk aankloppen voor remedies. Maar het EU-HvJ floot die redenering al terug in het Berlin-arrest: het gaat ook om bescherming van individuele rechten, niet alleen van staten. Intercepties zonder notificatie schenden expliciet de belangen van gebruikers in het land waar de telefoon was. En nu, met de prejudiciële vragen van het Cour de Cassation, lijkt die Hoge Raad-jurisprudentie ingehaald te worden. De Franse rechter zelf twijfelt immers aan de toereikendheid van zijn eigen remedies.



Het EHRM tilt het nog een niveau hoger. Door vragen te stellen over schendingen van een eerlijk proces – precies waar Nederlandse rechters nu vaak de boot afhouden onder het mom van ‘vertrouwen’ – lijkt deze andere hoge Europese rechter te suggereren dat de beoordelingsmethode van de rechters in ons land niet de juiste is. Nationale rechters moeten dit meewegen; consistentie met EVRM-recht is verplicht. De tendens is duidelijk: wat het OM jarenlang als ‘blind vertrouwen’ verkocht, kraakt onder internationaal toezicht.

Deal or no deal?

Tegen deze achtergrond wil ik stilstaan bij de praktijk van ‘deals’ met het OM – de zogenaamde procesafspraken. In crypto-zaken is dit een veelvoorkomend middel: verdachten accepteren een straf met korting in ruil voor snelheid en duidelijkheid. Maar met de huidige ontwikkelingen is de wenselijkheid daarvan dubieus. Stel: iemand wordt verdacht van grootschalige invoer van harddrugs, puur op basis van EncroChat- of SkyECC-berichten. Hij sluit nu een deal: zes jaar cel plus een boete van 100.000 euro in plaats van acht jaar, en de zaak is afgedaan. Klinkt als een uitkomst.

Maar wacht: over een of twee jaar oordeelt het Europese Hof van Justitie dat het bewijs niet verzameld had mogen worden, of het EHRM dat er geen eerlijk proces was. Dan blijkt de deal een grote vergissing: je hebt een straf geaccepteerd voor bewijs dat achteraf deels of geheel waardeloos is. De hack was onrechtmatig, de data onbetrouwbaar – en jij zit vast omdat je de deal wel al hebt geaccepteerd.

Risico

Dit is geen hypothese; het is een reëel risico. Het is niet langer ‘onrealistisch’ dat crypto- of pgp-bewijs geheel of deels wordt uitgesloten – in Zwitserland en Duitsland gebeurde het al, in de VS nu ook, en de hoge Europese rechters lijken te gaan volgen. Een deal biedt snelheid, maar tegen een prijs: je gokt op een toekomst die in jouw nadeel uitpakt. Voor sommigen weegt dat op tegen persoonlijke belangen – de wil om uit de onzekerheid te stappen, familie te sparen, of gewoon door met het leven. Dat is een afweging die elke verdachte zelf moet maken; niemand kan dat dicteren.

Toch adviseer ik mijn cliënten in algemene zin anders: mik op schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis. Haal de zaak uit dat snelle, gedwongen traject van voorlopige hechtenis waarbij om die reden rechters de behandeling vlot willen afwikkelen. In vrijheid kun je dan het proces afwachten, zonder de druk van celmuren en tijdelijke afspraken. Je beperkt de schade van de arrestatie – financieel, relationeel, professioneel – en voorkomt overhaaste keuzes. Wacht af wat de Europese Hof van Justitie en het EHRM precies gaan zeggen; dat kan je positie fundamenteel veranderen.

Ja, dit gaat in tegen het zere been van het OM, dat juist vaart wil maken met zaken. Rechters zullen het misschien niet wenselijk vinden, want het vertraagt hun van boven opgelegde doelen. Maar het belang van de verdachte is heilig: een eerlijke, rechtmatige behandeling. Artikel 6 EVRM is geen formaliteit; het is de kern van ons systeem. En als internationale rechters nu twijfelen aan de basis van dit bewijs, waarom zou je dan niet wachten tot het stof neerdaalt?

Het is nog lang niet voorbij. Het tegendeel, we zijn eigenlijk pas net begonnen. Want nu pas zijn we in de zaken ver genoeg doorgeprocedeerd dat we aan een echte beoordeling van dit dubieuze bewijs kunnen toekomen.

Yehudi Moszkowicz is strafadvocaat