Cryptofraude met deepfakes van beroemdheden | ‘Ruim 700 miljoen euro witgewassen’

Nepbeleggingssites De criminelen runden nepbeleggingssites waarop wereldwijd duizenden slachtoffers enorme rendementen werd beloofd. Via agressieve telefoontjes en gemanipuleerde dashboards werden zij overtuigd om telkens meer geld over te maken. Zodra de cryptovaluta binnen waren, werden de fondsen verduisterd en via talloze routes witgewassen.

Op 27 oktober 2025 werden gecoördineerde invallen gedaan in Cyprus, Duitsland en Spanje op verzoek van Franse en Belgische autoriteiten. Daarbij werden negen verdachten opgepakt die worden gezien als de kern van het witwasnetwerk. De politie nam voor miljoenen euro’s aan tegoeden in beslag: 800.000 euro in bankrekeningen, 415.000 euro in cryptovaluta, 300.000 euro contant, digitale apparatuur en luxe horloges.

Bekende personen

Op 25 en 26 november richtte de politieactie zich op het marketingmechanisme dat de fraude mogelijk maakte: misleidende advertenties op sociale media, vaak met deepfake-video’s van bekende personen. Er waren invallen in België, Bulgarije, Duitsland en Israël.

Europol noemt de omvang van de fraude ‘enorm’. Er zou meer dan 700 miljoen euro aan illegale geldstromen zijn getraceerd, verdeeld over talloze cryptobeurzen en blockchains. Volgens betrokken autoriteiten is een belangrijk deel van de logistieke infrastructuur van de organisatie verstoord, maar het onderzoek loopt door en richt zich nu op het opsporen van resterende activa in diverse landen.