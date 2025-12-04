‘Slachtoffer schietpartij was broer Britse rapper’



Het gebeurde tegen 07.30 op zondagochtend in een huis op de aan de Vlaggemanstraat. Agenten troffen een zwaargewonde man aan. In het huis lag ook een vuurwapen. Maandagavond is de man in een ziekenhuis overleden.

Ter plaatse is direct een 31-jarige man uit Rijswijk aangehouden, maandag volgde de arrestatie van een 21-jarige man uit Delft. De twee zijn vrijgelaten. De Delftenaar werd opnieuw aangehouden omdat hij verdachte bleek te zijn in een lopend onderzoek. Dat speelt niet in Rotterdam, en niet duidelijk is waar dat om draait.