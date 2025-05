Cryptoplatform leverde gebruikersdata aan hackers

Persoonlijke informatie De daders kregen persoonlijke informatie — waaronder namen, contactgegevens, gedeeltelijke burgerservicenummers en gemaskeerde bankgegevens. Het was de bedoeling hiermee klanten hun cryptovaluta afhandig te maken door ze te benaderen en voor te doen als Coinbase-medewerkers, zo stelt het bedrijf. Het benadrukt dat er geen wachtwoorden of privésleutels zijn buitgemaakt.

Zwijggeld

De hackers eisten 20 miljoen dollar zwijggeld. Coinbase weigerde te betalen en zette daar een beloning tegenover voor tips die leiden tot arrestaties. Volgens schattingen kan het incident het bedrijf tot 400 miljoen dollar kosten aan kosten voor compensatie aan klanten. Coinbase heeft inmiddels extra beveiligingsmaatregelen ingevoerd en de betrokken medewerkers ontslagen.

Aantal gebruikers

Het aandeel COIN verloor donderdag op de Amerikaanse beurs 7% verloor en daalde tot 244 dollar. Coinbase is een van de grootste markten voor het verhandelen van crypto.

Beurstoezichthouder SEC had al een onderzoek lopen naar Coinbase omdat er twijfels zijn of het in 2021 naar buiten gebracht getal van ‘misleidende cijfers over het aantal gebruikers heeft verspreid. De toezichthouder twijfelt of het genoemde aantal van ‘meer dan 100 miljoen geverifieerde gebruikers’ accuraat was.

Vorig jaar sluisde een hacker 37 miljoen dollar weg van gebruikers van Coinbase door een malafide kopie van de website te lanceren.