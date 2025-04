‘Cryptowallet van Nederlandse verdachte geplunderd door Spaanse griffier’

Envelop De Nederlander woonde in Spanje en zou ook voor een criminele organisatie andere criminele organisaties hebben opgelicht.

Na zijn arrestatie bewaarde de Spaanse Nationale Politie zijn digitale wallets en de bijbehorende sleutels in een envelop die onder gerechtelijk toezicht werd geplaatst.

Drie maanden later wilde een dienst van de Spaanse justitie het in beslag genomen vermogen omwisselen, maar toen bleek dat er niets meer op de wallets te vinden was.

Grootste inbeslagname

De crypto’s waren in beslag genomen na een zes maanden durend onderzoek. De waarde van 17 miljoen euro was grootste inbeslagname van crypto in Spanje ooit.

De wachtwoorden en de informatie over de wallets was opgeborgen in een gesloten en verzegelde envelop, die enkele dagen onder gerechtelijke bewaring bleef en daarna werd overgebracht naar een zwaarbeveiligde kluis in Madrid. Toegang tot dit materiaal was vrijwel onmogelijk en stond onder streng toezicht.

Vingerafdrukken

In het onderzoek werd als eerste de envelop met de sleutels onderzocht. Er werden geen vingerafdrukken op gevonden, behalve die van mensen die er legitiem toegang toe hadden als onderdeel van hun functie.

Deze personen kwamen meteen onder verdenking te staan. De aandacht van de onderzoekers richtte zich vooral op één griffier. Deze man omschreef zichzelf als “cryptobelegger” en had hij kort tevoren een eigen digitale wallet in gebruik genomen.

Ten tweede had de griffier de verzending van de envelop van Marbella naar Madrid vertraagd, kennelijk om tijd te winnen voor de diefstal.

Bij een doorzoeking op drie locaties vond de politie sleutels van cryptowallets. Ze waren verstopt onder een deurkozijn in een prop papier waarop de dader twaalf woorden had genoteerd. Deze bleken inderdaad toegang te geven tot de digitale portefeuilles met de gestolen cryptovaluta.