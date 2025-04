8 april 2025

‘Dader Haagse steekpartijen stak patiënt neer in tbs-kliniek’

Malek F. die in de tbs-kliniek Van Mesdag in Groningen verblijft, heeft zondag een andere patiënt neergestoken, zo hebben bronnen aan De Telegraaf gemeld. F. stak in 2018 op straat in Den Haag (foto) drie willekeurige mensen neer. Hij kreeg in 2019 tbs met dwangverpleging.