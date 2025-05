Dader van recente Oostenrijkse moord op vrouw in Nederland aangehouden

Door hoofd geschoten Krisztián P. zou op 3 mei 2025 met zijn ex-partner hebben afgesproken op een parkeerplaats bij een supermarkt in de Oostenrijkse plaats Maria Alm. De ontmoeting liep uit op een schietpartij waarbij het slachtoffer door het hoofd werd geschoten en daardoor kwam te overlijden.

De twee hadden eerder een relatie gehad die maanden eerder was beëindigd, maar na de breuk zouden er nog steeds regelmatig ruzies zijn geweest, melden Oostenrijkse media Op de avond van het incident hadden ze afgesproken elkaar te ontmoeten in de hoop hun aanhoudende ruzies op te lossen. Ooggetuigenrapport Een vriend van het slachtoffer vergezelde haar naar de bijeenkomst voor bescherming en zag de schietpartij van een afstand. Nadat ze getuige was geweest van de misdaad, waarschuwde ze direct de politie. Ook omwonenden van nabijgelegen huizen meldden het schot te hebben gehoord. Tegen de tijd dat de autoriteiten arriveerden, was de verdachte al verdwenen

Jacht

De verdachte vluchtte in een gehuurde Skoda Octavia, waarna een grootschalige jacht op hem werd gestart, waarbij ook het publiek werd ingeschakeld. Afgelopen dinsdag leek het spoor naar Nederland te leiden. Het zogenaamde Fugitive Active Search Team (FAST) uit Oostenrijk heeft de Nederlandse tak van dat politieteam (FASTNL) gevraagd de man in Nederland op te sporen en aan te houden.

Aangehouden

FASTNL heeft het onderzoek naar de verblijfplaats van de verachte meteen opgestart en vanmorgen kon de DSI de gezochte persoon in Utrecht aanhouden. De verdachte zal worden voorgeleid aan de overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam, die zal beslissen over zijn overlevering.