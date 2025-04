Daders aanslagen Bossche dakdekkersoorlog in beeld (VIDEO)

Leyhof Er beelden van vijf incidenten getoond, allemaal aan de Leyhof in Den Bosch. Doelwit waren zowel de woning als de bestelbus van een dakdekker.

Er zijn in ieder geval twee verdachten opgepakt, een vader en een zoon.

‘KK’

De politie zegt te vermoeden dat het bij sommige aanslagen om dezelfde verdachte gaat. De aanslagen waren in augustus, in januari en februari. Op 12 januari 2025 werd met verf ‘KK’ en ‘oorlog’ op de stoep gespoten. En rond 01.00 in de nacht van 10 op 11 februari gooide iemand een putdeksel door een ruit van de bewuste woning.