Dalfsenaar vrijgesproken van grootschalige drughandel

De rechtbank heeft donderdag een verdachte drugsdealer uit Dalfsen vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het enige bewijs dat justitie aanleverde, waren gekraakte berichten van de app Sky ECC en dat is volgens de rechters onvoldoende. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar cel geëist tegen de 31-jarige M.A. uit Dalfsen. Dat schrijft De Stentor.

(Beeld uit archief)

Een arrestatieteam viel op 8 november 2022 de woning van A. in Dalfsen binnen. In zijn appartement werd een Samsung-telefoon aangetroffen met daarop een Signal-account die zou zijn gebruikt voor drugshandel. Het OM linkt M.A. aan twee accounts op de versleutelde berichtendienst Sky ECC en vermoedt dat hij de gebruiker “El Gordo” (Spaans voor ‘de dikke’) is.

Zendmast

Als de gebruiker van een van de accounts zegt dat hij thuis is, straalt dit account een zendmast aan vlakbij de woning van A.. In oktober 2020 werd de gebruiker in ‘Damsko’ (Amsterdam) aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. Rond die tijd was het rijbewijs van M.A. inderdaad ingenomen. Een maand later zegt “El Gordo” net 28 geworden te zijn, precies op de verjaardag van A. die toen ook 28 jaar werd.

Grootschalige drugshandel

Het OM acht bewezen dat de Dalfsenaar onder meer 46.000 xtc-pillen en duizenden liters GHB verhandelde en kilo’s Boliviaanse cocaïne in kocht die hij voor 30.000 euro per kilo wist te verkopen. Hij had naar verluidt een eigen tabletteermachine.

Vrijspraak

A.’s advocaat Karim Karakaya vroeg twee weken terug op de zitting om vrijspraak. Volgens hem is de bewuste telefoon niet aan A.M. te linken en zijn er bij hem thuis geen drugs gevonden. Ook vond de politie geen telefoon met daarop de app Sky ECC. Al het bewijs steunt op de berichten die via Sky ECC verstuurd zijn.

Volgens de rechtbank is de inhoud van de berichten niet te toetsen en is het bewijs tegen de verdachte onvoldoende. Hij is dan ook vrijgesproken.