20 november 2025

De bloeiende Napolitaanse narcobusiness van Raffaele Imperiale (gaat door)

In het Spaanse onderzoek naar de ontmanteling van een cel van het Mexicaanse Jalisco-kartel in Madrid blijkt volgens de Spaanse politie de vooraanstaande rol van één clan van de Napolitaanse Camorra. De voormalige ‘rechterhand’ van de al in 2022 gearresteerde “Amsterdamse” Napolitaan Raffaele Imperiale is een van de verdachten. Imperiale legde de basis voor de internationale cocaïnehandel van de Napolitaanse Camorra-clan Amato‑Pagano. Imperiale begon zijn carrière met het schoonmaken van de wc in een coffeeshop in Amsterdam.