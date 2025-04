‘Deel geroofde politie-outfits teruggevonden’

Op bestelling De politie Noord-Nederland heeft aan De Telegraaf alleen bevestigd dat een deel van de gestolen spullen terug is. Waar ze zijn aangetroffen wordt in het belang van het lopende onderzoek niet gemeld.

Dergelijke uitrusting is in gebruik bij arrestatieteams en andere bijzondere eenheden van de politie. Waarschijnlijk waren de spullen op bestelling geroofd om te worden gebruikt in het criminele milieu.

Zuidlaren

In de nacht van 31 januari op 1 februari werd ingebroken in dienstvoertuigen van de politie die bij een schadeherstelbedrijf in Assen stonden geparkeerd en een week later was er een inbraak in het Politie Opleidings- en Trainingscentrum (POTC) aan de Randweg in Zuidlaren.