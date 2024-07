Derde keer: ontploffing bij woning Uithoorn (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een woning aan de Europarei is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Het is de derde keer dat deze woning is getroffen, op 2 maart en 19 juni was dezelfde woning ook al doelwit.

Voordeur

Rond 03.30 werden buurtbewoners opgeschrikt door een harde knal. In de getroffen woning lag op dat moment een gezien te slapen. De voordeur raakte ernstig beschadigd en er brak brand uit. Er raakte niemand gewond.

Over een dader of daders is niets bekend.

De recherche onderzoekt de mogelijkheid dat de explosies van 2 maart, 19 juni en afgelopen nacht in verband staan met elkaar.

Amsterdam

Ook in Amsterdam-Noord was er in de afgelopen nacht een ontploffing. Dat gebeurde bij het raam van een woning aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord.

De ontploffing was rond 03.45.

Utrecht

In Utrecht-Overvecht waren er ontploffingen op de Tigrisdreef. De politie denkt dat er twee ontploffingen zijn geweest. Bij de eerste ontploffing rond 23.30 is er geen schade geconstateerd. Bij een tweede ontploffing 02.30 was er enige schade bij een woning.

Waarschijnlijk zijn de ontploffingen in Amsterdam, Utrecht en Uithoorn veroorzaakt door een zelfgemaakt explosief van zwaar vuurwerk. Bij geen van de incidenten kwam de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse.