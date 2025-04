Derde slachtoffer schietpartij Oosterhout ook overleden

Liquidaties De daders van twee dodelijke schietpartijen in Oosterhout keerden na het eerste slachtoffer te hebben gemaakt, weer terug naar dezelfde straat voor een tweede liquidatie. Bij de eerste keer kwam één man om het leven, bij de tweede keer een tweede man.

Bivakmuts

De eerste schietpartij was even na 16.00 op de Loevensteinlaan in Oosterhout, waar Yassin (32) naar de kapper was geweest en een broodje had gekocht. Toen hij wegreed, stapte een man met bivakmuts uit een donkergekleurde Toyota die waarschijnlijk tien keer schoot.

Het slachtoffer reed nog weg, maar kwam even later zwaargewond in botsing met een andere auto en overleed ter plaatse. De daders waren inmiddels weggereden, maar keerden na een paar minuten weer terug in de Loevensteinlaan.

Vuur

Voor de ogen van dat publiek stapte een man met bivakmuts uit de Toyota om van dichtbij het vuur te openen op een Citroën waarin twee mannen zaten. Een 25-jarige man is daarbij overleden, de andere raakte zwaargewond.

Ook deze is vandaag dus alsnog overleden.

Het zou om een drugsruzie zijn gegaan, en wellicht een vergismoord. Het onderzoek van de politie hiernaar loopt nog steeds.