Derde slachtoffer van schoten in Rotterdam | Politie vermoedt zelfde dader (UPDATE)

Beeld: politie doet donderdag onderzoek in de straat Bommelerwaard in Rotterdam (foto: Media-TV)

door Joost van der Wegen

Het nieuwe slachtoffer is vanmorgen gereanimeerd. De forensische opsporing doet onderzoek en de politie rijdt in de omgeving rond, meldt een 112-fotograaf ter plaatse. De politie bevestigt dit nieuws vroeg in de middag:

‘Rond 10.10 uur is een 81-jarige man zwaargewond aangetroffen op de #Bommelerwaard in #RotterdamIJsselmonde. Hij blijkt te zijn neergeschoten.’

Het adres Bommelerwaard ligt binnen een straal van drie kilometer, waarin twee eerdere moorden in de afgelopen twee weken plaatsvonden. De politie onderzoekt of de aanslag van vanmorgen een link heeft met deze twee eerdere dodelijke schietpartijen in Rotterdam.

Maar wat het motief dan wel is, is compleet onduidelijk. Daarom wordt niet uitgesloten dat de dader zijn slachtoffers willekeurig kiest.

Maandag werd een Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij het doodschieten van de mannen, maar hij is waarschijnlijk niet de schutter. Verder ziet de politie wel overeenkomsten tussen de twee gevallen: de slachtoffers zijn mannen van middelbare leeftijd.

Volgens de politie is er ook niet duidelijk of de twee slachtoffers onderling een band hebben, laat ze aan RTV Rijnmond weten. ‘We houden rekening met verschillende scenario’s’, zo vertelde een woordvoerder eerder. Zo zouden de slachtoffers ook willekeurig uitgekozen kunnen zijn.

Het AD meldt donderdagmiddag dat de 81-jarige man net naar de apotheek geweest om medicijnen te halen. ‘Hij liep met zijn wandelstok terug naar huis toen hij rond 10.10 uur op straat werd beschoten. Een buurtbewoner zag de man zwaargewond liggen en belde de politie. Hij begon de man meteen te reanimeren, tot de hulpdiensten het overnamen. De man leeft nog, maar ligt zwaargewond in het ziekenhuis.’

Op zoek

De politie hield op 30 december wel al een 20-jarige Amsterdammer aangehouden, voor betrokkenheid bij de dood van twee mannen, die in de afgelopen in Rotterdam-IJsselmonde werden neergeschoten en als gevolg daarvan overleden. Het gaat om het dodelijke schietincident aan het Roelantpad in Rotterdam-IJsselmonde, en die een week eerder aan de Reyerdijk. De incidenten vonden plaats binnen een straal van twee kilometer.

De politie houdt er rekening mee dat de aangehouden verdachte niet de schutter is, maar wel betrokkenheid bij de zaak heeft.

Onbekend motief

Er waren volgens de politie meerdere overeenkomsten tussen de twee dodelijke schietincidenten, die allebei plaatsvonden op een zaterdagavond op een afgelegen plek in Rotterdam-IJsselmonde. In beide gevallen waren de slachtoffers mannen van middelbare leeftijd, van wie bij de politie niet bekend is dat zij banden hebben met het criminele circuit. De politie gaat dan ook niet uit van een afrekening of crimineel conflict. Wat het motief wel is, is nog onbekend.

Identiteit bekend

Het slachtoffer van de eerste schietpartij in Rotterdam op zaterdag 21 december was de 63-jarige Mohammad, vooral bekend onder zijn roepnaam ‘Naim’. De politie maakte zijn identiteit bekend, met toestemming van de familie, in de hoop meer aanwijzingen over de gebeurtenis te krijgen.

De Rotterdammer werd in zijn hoofd geschoten. Een voorbijganger trof Mohammad zaterdagavond om 21.39 heftig bloedend aan op het voetpad op de Reyerdijk. Dat ligt afgelegen tussen een groenstrook en een trambaan, met een flat even verderop. Twee dagen later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Dichterbij

Afgelopen zaterdag werd op het Roelantpad in Rotterdam-IJsselmonde een 58-jarige Rotterdammer beschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Op camerabeelden is het slachtoffer vlak voor hij werd neergeschoten, lopend te zien op de Cornelis van Beverenbrug. Achter hem loopt een man, die steeds dichterbij hem komt lopen. Ook zijn twee fietsers te zien op de brug. De politie wil graag met hen in contact komen, geeft ze aan.

Rond 22.00 uur werd het slachtoffer zwaargewond gevonden, op het fietspad net voorbij de Cornelis van Beverenbrug. Op de camerabeelden is te zien hoe het slachtoffer rond 21.50 over de brug loopt. Hij loopt vanuit IJsselmonde richting zijn huis in de Beverwaard. Op de beelden zijn naast het slachtoffer twee fietsers en een voetganger te zien. De voetganger loopt achter het slachtoffer aan en gaat na de brug dezelfde kant op.

De politie verdenkt deze persoon van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. Ze wil graag weten wie de man is. Ze toonde eerder al camerabeelden. Inmiddels heeft ze na onderstaand bericht, ook een Tweet geplaatst waarin ze het publiek verzoekt om hulp.