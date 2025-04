23 april 2025

Dertig arrestaties na cocaïnerip en geweldsgolf

Alleen in Nederland zijn nu dertig verdachten gearresteerd voor geweldsincidenten die zich hebben voorgedaan na de roof van 1400 kilo cocaïne die op 29 augustus vorig jaar was ingevoerd via de haven van Antwerpen. Volgens het Openbaar Ministerie waren er zestien incidenten die ermee in verband zouden staan. Ook in Dubai zijn verdachten aangehouden (geweest), ook na ontvoering en marteling van een man uit Amsterdam.