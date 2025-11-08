‘Dikke Nordin liet 25 ton cocaïne uithalen’

Dubai Nordin E. H. groeide op vlak bij het centrum van Antwerpen. In 2015 werd hij al tot veertig maanden cel veroordeeld voor drugshandel, maar hij kwam niet vast te zitten omdat hij vertrok naar Dubai, waar hij zijn handel grootschalig voortzette aldus de openbaar aanklager. In maart 2024 werd hij door Dubai uitgeleverd aan België, waar hem naast drugshandel ook nog wapenhandel ten laste is gelegd.

Frank de Tank

Een van de strafzaken gaat over een onderzoek uit 2016 waarin de groep rond Frank “De Tank” V. al eerder is veroordeeld. Die stuurde een groep uithalers in de haven aan en justitie denkt dat E. H. aan de De Tank opdracht gaf drie zendingen cocaïne uit de haven te halen, van totaal 750 kilo. Dat ging door middel van een “switch” waarbij de cocaïne van aan Zuid-Amerikaanse container werd overgezet in een container uit een Europees land.

Nordin E.H. is bij een observatie door de recherche geïdentificeerd als een ‘Marokkaanse man met een blauw petje’ die de woning van De Tank bezocht.

‘Wil je dood?’

De zaken die E. H. vanuit Dubai zou hebben aangestuurd wil justitie vooral bewijzen met door de politie in 2021 gekraakte chats van berichtendienst Sky ECC. Een uithaler appte volgens justitie doelens op E. H. ‘Hij is overal elke dag aan het binnenhalen, tien tegelijk, we moeten constant aanpassen’. E.H. appte volgens het parket onder meer: ‘dit móét móét klaar. Maak die kankerjob af. Wil je dood?’

De smokkel speelde zich met name af op de kaaien 913 en 1742 in de haven van Antwerpen. Justitie becijfert dat er door E. H. ter waarde van ongeveer 1,2 miljard cocaïne is ingevoerd, een slordige 25 ton, waarvan er 14 ton daadwerkelijk in beslag is genomen.

Samen met “de Dikke” staan nog zestien mannen voor de rechter die allemaal meegewerkt zouden hebben aan de uithalingen, allemaal mensen die op verschillende plaatsen in het havenbedrijf aan het werk waren en volgens justitie omgekocht. Tegen hen zijn straffen van 40 maanden tot 12 jaar geëist.

Bivakmutsen

Advocaat Hans Rieder klaagde tegen de rechtbank erover dat E. H. in de zaal voortdurend vier gewapende agenten met bivakmutsen op om zich heen heeft waarvan enkelen hem voortdurend aankijken. Rieder vindt dat zijn cliënt in de zaal wordt geacht onschuldig te zijn tot aan het vonnis en dat er in de zaal ‘een gevoel van vrijheid moet zijn’.

De rechtbank kwam niet aan de wensen van Rieder tegemoet. Rond het middaguur liet E. H. zich weer naar het huis van bewaring vervoeren.

De advocaten mogen geen elektronica mee nemen tijdens een gevangenisbezoek. Hun cliënt krijgt inzage in een laptop van justitie en bij dat bezoek zijn permanent twee bewakers aanwezig. De rechtbank geeft om deze redenen de advocaten meer tijd om de verdediging voor te bereiden. Op 28 november beginnen ze aan hun pleidooi.