Directeur Kamp Zeist: Weski zat niet onder de grond

‘Te zware belasting’ Weski heeft volgens het Openbaar Ministerie als advocaat van Ridouan Taghi voor haar cliënt informatie in en uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught doorgespeeld. Ze wordt ervan verdacht deel te hebben uitgemaakt van de criminele organisatie van Taghi, niet van betrokkenheid bij moorden, wel bij het witwassen waar de doorgespeelde informatie betrekking op zou hebben gehad.

Weski zelf was er niet. Ze zou op de derde openbare zitting voor het eerst zelf verschijnen maar heeft daar op advies van haar advocaten van af gezien omdat het een te zware belasting zou hebben betekend. Ze is hartpatiënt en lijdt aan een zware vorm van suikerziekte.

Inspectie

Zeker nadat de een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft uitgewezen dat de buitengewone detentie van Weski niet aan de Inspectie was gemeld en niet onder formeel toezicht stond, zetten de advocaten van Weski hier vol op in.

De rechtbank heeft al te kennen gegeven pas bij eindvonnis te zullen beoordelen of de rechten van Weski door de onrechtmatige detentie ook werkelijk geschonden zijn.

‘Geen levensgevaar’

In het urenlange verhoor van de vestigingsdirecteur van Kamp Zeist bleek dat die directeur vond dat Weski’s detentie goed was verlopen. Volgens hem was de speciale afzondering en locatie in Zeist gekozen omdat de Staat haar niet in een normaal huis van bewaring durfde onderbrengen, uit vrees dat haar leven daar gevaar zou lopen, zo schrijft Het Parool.

De inrichting was volgens hem prima voorbereid op de slechte gezondheidssituatie van Weski (70). Ook psychisch was ze er slecht aan toe. De directeur vertelde dat Weski dagelijks bezoek had gehad van een verpleegkundige, en verschillende keren van een huisarts, en eenmaal met een psycholoog had gesproken.

Anders dan Weski zelf heeft verklaard is haar leven volgens de directeur niet in gevaar geweest, tijdens de constatering van zorgwekkende was er snel ter plaatse adequaat ingegrepen.

‘Niet onder de grond’

Ook is het volgens hem onjuist dat Weski onder de grond heeft gezeten, ze zat op de begane grond. Er was een raam in haar cel, hoewel daardoor alleen een hoge muur waar was te nemen. De luchtplaats zat een etage hoger. Door een rooster boven haar kon ze daar de lucht bekijken. Ook had ze toegang tot een recreatieruimte met keuken en ‘boeken en tijdschriften’ en er was een hometrainer.

Op verzoek van de rechtbank sprak advocaat Geert-Jan Knoops niet meer van ‘bunker’ maar van ‘safe house’.

‘Vals beeld’

Weski reageerde nog via haar advocaat op de verklaring van de vestigingsdirecteur, schrijft het Algemeen Dagblad. De getuige heeft volgens haar ‘een volkomen vals beeld’ geschetst van haar detentieomstandigheden geschetst.

De rechtbank beslist op 3 oktober over de vraag of zij zelf ter plaatse de omstandigheden in ogenschouw zal gaan nemen.

Geert-Jan Knoops deelde ook nog mee dat Weski ‘mogelijk blijvende schade’ aan haar netvlies heeft opgelopen door onjuiste medicatie die zij in detentie heeft gekregen. Knoops: ‘Ze is bijna blind, vorige week heeft ze nog een operatie ondergaan.

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak zal waarschijnlijk niet meer dit jaar plaatsvinden.

