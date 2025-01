Het gaat om twee mannen van 36 en 37 uit Amsterdam en Arnhem, die zijn aangehouden op Ibiza en in Alicante. De derde hoofdverdachte is een 37-jarige man uit Amsterdam. De drie worden ervan verdacht zij een criminele organisatie vormden met als doel het witwassen van misdaadgeld. Ook is in Amsterdam een 36-jarige vrouw aangehouden, die vermoedelijk werkzaamheden heeft verricht voor de criminele organisatie.