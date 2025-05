Dit jaar al 131 uithalers opgepakt in haven Antwerpen, flinke toename minderjarigen

Meer minderjarigen

De verdachten komen vooral uit Rotterdam of Antwerpen, maar ook uit andere plaatsen in Nederland en België. Sommige hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ook het stijgend aandeel minderjarigen valt op: 16 in 2024 en al 31 in de eerste vier maanden van 2025. Een van hen was een Nederlandse jongen van 13. Hij werd samen met een 22-jarige Nederlandse man aangehouden in de buurt van een container waarin 58 kilo cocaïne zat.