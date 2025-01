22 januari 2025

Docu over moord oma Mok | ‘Nieuwe sporen wijzen op schuld andere verdachte’

Vanaf morgen is bij de NPO een documentaire te zien over de moord op oma Mok, in 1993. Zes jongeren zaten jarenlang vast voor de moord. In 2015 bleef het vonnis in deze zaak in stand, ondanks twijfels over de bekennende verklaringen van de verdachten. Nu zijn er nieuwe sporen opgedoken, die wijzen naar de schuld van een mogelijke andere, Aziatische dader.