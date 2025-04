Dodelijke schietpartij Den Haag mogelijk liquidatie

Ziekenhuis

Het slachtoffer is omstreeks 19.50 neergeschoten op de hoek van de Paets van Troostwijkstraat en de Oudemansstraat. De gewonde Hagenaar raakte ernstig gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij in de loop van de avond overleden.

De recherche zegt dat het erop lijkt dat het slachtoffer doelbewust is uitgekozen door de schutter, en dat er dus mogelijk sprake was van een liquidatie.

Citroen C1

De politie zegt te hebben gezocht naar een donkere verdachte met lang donker haar in een dreadsok. Hij is na het schietincident als bijrijder in een zwarte Citroën C1 gestapt, die is weggereden in de richting van de De Genestetlaan. De C1 had aan de achterzijde geen kentekenplaat.