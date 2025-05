Dode bij schietpartij in Den Haag, verdachte opgepakt

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Het slachtoffer is op straat gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Zwarte schermen

De politie heeft de plaats delict ruim afgezet met zwarte schermen voor onderzoek. Forensische experts doen ter plaatse onderzoek. Het slachtoffer ligt op straat in een witte politietent.

Arrestatie

Even later is in de Oranjerivierstraat een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij. Regio15 meldt dat zijn auto in beslag is genomen en afgevoerd voor onderzoek.



De politie roept getuigen op zich te melden.