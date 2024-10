Dode bij schietpartij in Hilversum (UPDATE)

(Beeld: Mizzle Media / Mexx van der Lieuw)



De politie rukte massaal uit na de melding van de schietpartij op het sportpark vlakbij de Bussummerheide. Ook een traumahelikopter en een Mobiel Medisch Team (MMT) werden opgeroepen. Getuigen spreken van twee schoten. De politie zegt alleen nog dat er een slachtoffer is gevallen bij de schietpartij.



Het slachtoffer ligt onder een wit laken, naast een geparkeerde auto. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet ter plaatse onderzoek en heeft de plaats delict afgezet.



Een tipgever meldt aan Crimesite dat het slachtoffer een man is die in een zwarte Volkswagen Golf is doodgeschoten. Het zou mogelijk gaan om een liquidatie.