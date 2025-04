21 april 2025

Dode (50) bij schietpartij in Venlo

Bij een schietpartij op de Prinsenstraat in Venlo is maandagmiddag een 50-jarige man uit de gemeente Horst aan de Maas overleden. Hulpdiensten zijn ter plaatse gegaan en hebben het slachtoffer nog geprobeerd te reanimeren, maar dat was tevergeefs. Er is nog niemand aangehouden.