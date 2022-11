Dode bij schietpartij in Zuidland, mogelijke verdachte crasht op A15

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Zoetemanring in Zuidland (vlakbij Spijkenisse) is zondagavond een persoon overleden. Het slachtoffer zou bij een parkeerplaats zijn bezweken aan schotwonden.

De politie meldt dat er op de A15 een auto is gecrasht die er met hoge snelheid vandoor ging. De bestuurder is als verdachte aangehouden en met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Er wordt onderzocht of er een link is met de schietpartij.

Het incident vond iets na 22.30 plaats aan de Zoetemanring, een rustige nieuwbouwwijk in het dorp Zuidland. Over het slachtoffer en een motief is nog niets bekend.