Dode en gewonde bij schietpartij in Amsterdam-West (VIDEO)

Bij een schietpartij aan het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam-West is zondagavond een dode gevallen. Ook is er een gewonde gevallen die naar het ziekenhuis is overgebracht. De schutter is voortvluchtig.

De schietpartij in de Staatsliedenbuurt vond rond 20.00 plaats. Zeker twee personen werden in een grijze BMW onder vuur genomen, van wie er één is overleden en één gewond raakte. De toestand van het gewonde slachtoffer is onbekend.

De politie is op zoek naar de verdachte. Het plein is afgezet voor onderzoek.