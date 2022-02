Dode en zwaargewonde aangetroffen op fietspad in Almere-Poort

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend rond 08.30 een dode aangetroffen na een melding dat er twee personen bij het Osirispad in Almere-Poort lagen. De andere persoon was volgens de politie ‘slecht aanspreekbaar’ en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op de plaats delict bezig met een onderzoek. Het is nog onbekend wat er precies gebeurd is op het fietspad in de wijk Homeruskwartier. Of er sprake is van een misdrijf is ook nog onduidelijk.