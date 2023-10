Dode in auto bij schuur in Odiliapeel

Connect on Linked in

In een auto aan de Scheidingsweg in het buitengebied van Odiliapeel (bij Volkel) is maandagmiddag een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de politie.

Pools kenteken

Op beelden van Omroep Brabant is te zien dat de auto (een Audi) bij een schuur staat achter een boerenerf. Naast de auto met het stoffelijk overschot staat een andere Audi. Beide auto’s hebben een Pools kenteken.

Het is nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is. Forensische opsporing en de recherche doen ter plaatse onderzoek.

Drugslab

In maart vorig jaar werd aan de Peelweg in het Brabantse dorp een drugslab aangetroffen. Daarbij werden toen vier mannen en een vrouw van 38 tot 51 jaar aangehouden. In mei 2023 werd de 50-jarige Pool Waldemar S. (50) veroordeeld tot twee jaar cel voor de productie van 12 liter amfetamine-olie in het drugslab in Odiliapeel.