Dode in uitgebrande auto Duitsland is vermiste man (46), verdachte opgepakt

Waar de politie in Limburg onderzoek deed in een vermissingszaak, werd door de Duitse politie op 29 juli in Scherpenseel (vlakbij Landgraaf) een lichaam in een uitgebrand voertuig aangetroffen. Aangezien er vermoedens waren van een relatie tussen beide zaken, ontstond daarop een samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie en justitie.

Kofferbak

De man die in de kofferbak van een uitgebrande auto werd aangetroffen, bleek een 46-jarige man die in Nederland als vermist was opgegeven. Door intensieve samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse politie, kon op woensdag 30 juli in Duitsland een verdachte worden aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

‘Het onderzoek naar de omstandigheden rondom het overlijden van het slachtoffer gaat in samenwerking met de Duitse politie onverminderd door’, zegt de Nederlandse politie maandag.

Penetrante lucht

Volgens de Aachener Zeitung was het uitgebrande voertuig al eerder weggesleept en stond deze al enkele dagen bij een bergingsbedrijf in Erkelenz. Een medewerker van dat bedrijf zou argwaan hebben gekregen toen hij een penetrante geur rook en een madenplaag had gezien bij de kofferbak. Hij zou het verbrandde lichaam in de kofferbak door het interieur van het voertuig gezien hebben zonder de auto te hebben geopend.

De krant schrijft ook dat de vermiste man uit Limburg deel zou hebben uitgemaakt van het criminele milieu en onder meer in verband worden gebracht met drugshandel.