Dode man (21) in woning Amsterdam-Noord na ‘ernstig geweldsmisdrijf’

In een woning aan de Vegastraat in Amsterdam-Noord is zondagavond het lichaam van een 21-jarige man aangetroffen. Het slachtoffer is één van de bewoners en de woning betreft zijn ouderlijk huis. De recherche gaat uit van een misdrijf.

Rond 21.20 kregen agenten een melding binnen van een incident in de Vegastraat. In een woning werd een overleden man aangetroffen. Volgens de politie is de 21-jarige man door ‘een ernstig geweldsmisdrijf om het leven gekomen’.

Er is nog niemand aangehouden. Specialisten waaronder forensische opsporing hebben ter plaatse onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld. De plaats delict is afgezet. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar getuigen.