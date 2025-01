Dode man (34) gevonden op parkeerplaats Valkenburg, groot rechercheonderzoek gestart

Rond 20.00 kreeg de politie een melding van een persoon met letsel aan de Voorschoterweg. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek het te gaan om een overleden persoon. Het betreft een 34-jarige man. Meer informatie over de identiteit of achtergrond van het slachtoffer is nog niet vrijgegeven. Hoe de man om het leven is gekomen, is nog onduidelijk.

De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar getuigen met informatie en camerabeelden.

Mercedes

Vlak na de vondst van het slachtoffer werd door de politie op de Herenweg in Noordwijk een zwarte Mercedes-Benz in beslag genomen. Of er een verband is met het dodelijke incident en de auto is nog onduidelijk. Mogelijk gaat het om de vluchtauto.