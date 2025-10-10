Dode vrouw die in 2004 in duinen bij Wassenaar werd gevonden, is Eva Maria Pommer (35)

Het Duitse Bundeskriminalamt, de Federale Politie in België en de Nederlandse politie lanceerden in mei 2023 samen met Interpol een campagne om 22 onbekende meisjes en vrouwen te identificeren. Van vrijwel allemaal is het zeker dat ze met geweld om het leven zijn gekomen. Eva Maria Pommer is de vierde vrouw uit de Identify Me-campagne die geïdentificeerd is en de eerste in Nederland.

Sleutelbos

Pommer werd op 4 juli 2004 in de duinen bij Wassenaar gevonden. De politie kon toen niet vaststellen wie zij was. Ze had geen identiteitspapieren bij zich, en zowel dna- als vingerafdrukonderzoek leverde niets op. Wel waren er al snel sterke aanwijzingen die richting Duitsland wezen. Zo droeg het slachtoffer kleding die met name daar verkocht werd en werd er bij de vrouw een sleutelbos aangetroffen.

Bottrop

Van één sleutel werd uit onderzoek duidelijk dat deze een link had naar de Duitse stad Bottrop, niet ver van de grens met Nederland. In de Identify Me-campagne kreeg de zaak uit Wassenaar de naam “De vrouw met de Duitse sleutels”. Vanwege de campagne kreeg de zaak uitgebreid aandacht in Opsporing Verzocht en afgelopen januari ook in het Duitse opsporingsprogramma Aktenzeichen XY Ungelöst. De link naar Bottrop werd in die uitzendingen ook nadrukkelijk benoemd.

Cruciale tip

Over de zaak kwamen honderden tips binnen. Dankzij de nieuwe tips en het politieonderzoek dat erop volgde kon de sleutel uiteindelijk worden gekoppeld aan een lijst van mogelijke adressen in de regio Bottrop. Terwijl de Duitse en Nederlandse politie deze informatie uitliepen kwam er bij de Nederlandse stichting Coldcasezaken een cruciale tip binnen over een Duitse vrouw die al zo’n 20 jaar vermist zou zijn. Door dna-onderzoek van het NFI is inmiddels vast komen te staan dat het inderdaad gaat om Eva Maria Pommer uit Duitsland.

Nu de identiteit van slachtoffer bekend is, willen de politie in Nederland en Duitsland ook achterhalen hoe de vrouw op 4 juli 2004 overleden in de duinen in Wassenaar terecht is gekomen. Daarom doet de politie opnieuw een oproep. ‘Mogelijk verbleef de vrouw destijds in een hotel of op een recreatiepark, mogelijk heeft zij in de periode voor haar dood contact gehad met mensen in de regio of daarbuiten’, meldt de politie.

Zie ook:

Aandacht voor twee nieuwe zaken van vermiste vrouwen

Belgisch moordonderzoek heropent na ontdekken identiteit vrouwelijk slachtoffer