19 mei 2025

Dode vrouw ‘onder verdachte omstandigheden’ gevonden in woning Arnhem

In een woning boven een leegstaande winkel aan de Jansbinnensingel in Arnhem is maandagochtend een overleden vrouw aangetroffen. Het slachtoffer is ‘onder verdachte omstandigheden’ aangetroffen. Een man die ook in het gebouw aanwezig was, is aangehouden.