Dodelijk slachtoffer na steekpartij in Schiedam (UPDATE)

(Beeld JBMedia)

Bachplein

De steekpartij vond plaats rond 03.15 op het Bachplein, in het noorden van de stad. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen. Maar het slachtoffer is ter plaatse om het leven gekomen.

Volgens de politie lijkt het erop dat een ruzie op straat is uitgemond in een steekpartij. In de eerste melding die binnenkwam was sprake van een aanrijding. De politie onderzoekt de betrokkenheid van twee auto’s. Een witte Mercedes heeft schade aan de zijkant.

Meer verdachten?

De politie zegt dat er later in de nacht twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid zijn aangehouden op het De la Marplein in Schiedam. Daar is ook hun vermoedelijke auto aangetroffen. Getuigen spreken van een mogelijke verkeersruzie.

Mogelijk zijn er nog meer verdachten in beeld, het onderzoek is nog in volle gang.