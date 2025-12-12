12 december 2025

Dodelijke schietpartij in Rotterdams partycentrum vond plaats na ruzie rond viptafels

De schietpartij in partycentrum Sunrise in Rotterdam, waarbij begin februari de 42-jarige Ardiles Gerard uit Hoorn overleed, vond plaats nadat even daarvoor rond de viptafels van het zalencentrum een enorme vechtpartij uitbrak. Bij de schietpartij binnen zou Ardiles per ongeluk door een vriend zijn geraakt. Het vuurwapen is mogelijk via een zij-ingang naar binnen gesmokkeld. Dat staat in het nieuwe boek Georganiseerde Misdaad in de Lage Landen 4, dat deze week is verschenen.