‘Doodgeschoten om niks’ | Angst in IJsselmonde

Er is in de Rotterdamse wijk een groot gebied afgezet, en er hing donderdagmiddag een helikopter boven de wijk, nadat de 81-jarige neergeschoten man werd gevonden. Een buurman van de man in IJsselmonde zegt tegen Rijnmond dat hij het slachtoffer kent en ‘zo verdrietig is’.

Willekeurig

Het slachtoffer van vanmorgen kon worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt in de twee eerdere zaken rekening met het feit dat de dader z’n slachtoffers willekeurig kiest. ‘Waarschijnlijk is hij ook doodgeschoten om niks’, zegt buurtbewoner Mohammed. “We hebben in ieder geval niks gehoord over een afrekening.’

Gek

‘Iedereen is echt uit zijn doen. Iedereen voelt zich onveilig’, zegt de moeder van Nathalie aangeslagen in de krant. Gedachteloos het huis uit gaan, zit er voorlopig niet in. ‘Je denkt wel twee keer na voor je naar buiten gaat. Ik wilde net het huis uit, maar mijn vrouw zei dat ik beter thuis kon blijven. Stel je voor dat hier echt een gek rondloopt die zomaar mensen afknalt.’